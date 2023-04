Waarom ambitieuze jongeren als Sophie (28) Hengelo verruilen voor Randstad: ‘Schrik wel van huurprijzen’

Nieuwsupdate Da’s pas brutaal: naar de rechter stappen om de buren te verbieden naar de rechter te gaan

Met een beetje brutaliteit kun je een heel eind komen in deze wereld. Maar je kunt ook overdrijven. Door zelf de regels te overtreden bijvoorbeeld en dan je buren verbieden daar iets tegen te doen. Of door met stille trom te vertrekken en je buren twintig jaar lang met de gevolgen op te zadelen. Of door de neus van controleurs in goed gebruikte poepluiers te drukken.