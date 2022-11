Waarom Erkan Coskunsu twijfelt over een graf in Hengelo: ‘Je hebt hier geen eeuwigdurende rust’

Erkan Coskunsu zou begraven worden in het Turkse Yozgat. De geboortegrond van zijn ouders, opa en oma. Hij wist het zeker. Tot de twijfel in zijn hoofd sloop. „Het liefst wil ik in Hengelo liggen”, zegt hij nu. „Dit is de plek waar ik wegkom. Zo staat het ook voorgeschreven in de Koran. Alleen: voor moslims zoals ik is eeuwigdurende rust belangrijk. In Hengelo moet je de grafrechten steeds met tien jaar verlengen. Dat is een probleem.” In Turkije zijn overledenen van die eeuwigdurende rust verzekerd. „Daar betaal je een keer voor een graf en daarmee is het klaar.”