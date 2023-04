Warmtebedrijf Ennatuurlijk stapt uit plan voor Twents warmtenet

Jolly Jumpers na intens duel onderuit tegen Binnenland in eerste wedstrijd play-offs

Jolly Jumpers staat voor een monsterklus om de halve finales van de play-offs om de landstitel te bereiken. Het eerste duel in de kwartfinales tegen Binnenland werd met 86-79 verloren. Zaterdag is de tweede wedstrijd in Barendrecht. Alleen bij winst van Jolly Jumpers volgt tweede paasdag de beslissende wedstrijd, wederom in Tubbergen.