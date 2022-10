Wat levert jouw tweedehandskleding nog op? Wij zochten het uit bij Appel & Ei in Hengelo

Willeke Leerkotte (59) laat haar ogen over het jack op de toonbank gaan. Ze checkt de voering en beweegt met haar vingers over de zilverkleurige ritsen. Lang hoeft ze niet na te denken. „Deze komt in de winkel. Echt, Goosegraft (Amsterdams kledingmerk, red.) is zo weg. Voor welke prijs we dit jasje gaan verkopen? Eens kijken...”, zegt de eigenaar vanachter de toonbank, die compleet bedekt is met goudkleurige tegels.