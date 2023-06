Wat moet een huisvader van drie kleine kinderen uit Hengelo met twee Kalasjnikovs en kogels?

ChatGPT deed maandag zijn intrede in de rechtszaal. De aanklager in de strafzaak tegen Hengeloër Cemil O. (53) gebruikte het programma om te duiden over welke wapens het draaide in de strafzaak. „Ik heb ChatGPT gevraagd wat een AK-47 voor wapen is en daaruit kwam een onthutsend beeld”, zei de officier.