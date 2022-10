‘We gaan je ontvoeren en losgeld eisen’, zeiden de collega’s na loterijwinst tegen Wouter

Hoe lang het precies geleden is, dat weet Vincent al niet eens meer, maar het moet jaren terug zijn. „Ik ben lid geworden omdat ik niet wilde dat die karavaan ooit hier de straat in zou rijden zónder dat ik een lot had”, vertelt hij. „En toen hebben we er meteen maar twee genomen.”

In de woonkamer van hun slecht geïsoleerde huis - „daar gaat het geld ook naartoe” - staan de bloemen van Gaston te bloeien in een vaas op tafel. Helemaal bekomen van de zoete inval maandagavond zijn ze nog niet. „Ongemerkt zit je er ineens in.”

Vincent had het mailtje van de Postcodeloterij ‘s ochtends wel gezien, maar er niet al teveel acht op geslagen, tot zijn zoon Wouter ‘s avonds ineens naar beneden kwam stormen met een gouden boodschap. ‘Gaston staat hier om de hoek!’ „Toen wisten we: dat is iets meer dan alleen een fiets.” Een beetje ‘echt’ werd het pas, toen ze na de uitreiking hun dochter Carlijn belden, die niet thuis was. „Zij was helemaal door het dolle.”

Met de hoge gasprijzen heeft Vincent weleens overwogen om een van de twee loten weg te doen. „Want een of twee Tony Chocolonely-repen of Rituals-pakketten dat is het verschil ook niet.” Nu is hij blij dat hij het niet gedaan heeft. Zijn ouderlijk huis kan wel wat isolatie, zonnepanelen en een warmtepomp gebruiken, en daar helpt dat extra lot zeker wel bij.

Gunfactor

De aandacht die kwam nadat de foto van hem, zijn vrouw Karin en zoon Wouter via diverse media verspreid werd, is vooral heel erg leuk. De gunfactor is hoog. Het ene appje na het andere krijgen ze binnen ‘en toen ik bij de stoffenwinkel was, werd ik door iedereen gefeliciteerd’, zegt zij.

Ook op het werk van Wouter zagen ze de ‘voordelen’ wel in van zo’n rijke collega. „Ze zaten al te grappen dat ze me zouden ontvoeren, om losgeld te vragen.”

Ze weten ook dat er buren zijn die niks gewonnen hebben. Maar goed, dat is het nu eenmaal met de loterij. Wie niet meedoet, kan niet winnen. Vincent: „En als je nooit hebt meegedaan, mis je het ook niet.”