Wereldprimeur in Hengelo: interactief display bij hole toont golfers live hun speldata

Tekort aan hartdefi­bril­la­tors in Twente, dus oproep aan bedrijven: ‘Hang uw aed buiten’

11 september HENGELO - Op zeker honderd plekken in Twente is geen automatische externe defibrillator (aed) snel genoeg beschikbaar als iemand een hartstilstand krijgt. In veel gevallen is een aed wel in de buurt, maar niet bereikbaar. Want hij hangt in een niet toegankelijk kantoorpand. De stichting Twente Hart Safe roept bedrijven dan ook op hun aed’s buiten te hangen.