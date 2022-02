Wereldtitel bij junioren niet altijd garantie voor succes later: ‘Ze denken allemaal olympisch kampioen te worden’

Aantal treinsto­rin­gen in Twente neemt toe: zo vaak gebeurde dat bij jouw station

HENGELO - Wie in Twente of in de Achterhoek met de trein reist, dient altijd rekening te houden met verstoringen in het treinverkeer. Uit de gegevens van storinginformatiesite Rijdendetreinen.nl blijkt dat die kans het grootst is in Hengelo. Ook in Oldenzaal dien je vaak rekening te houden met extra reistijd.

26 januari