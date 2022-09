Werk van Hengelose kunstenaar Buursink past in geen enkel hokje: zalmplaatjes en water uit de Ganges

column Hengelo geen eredivisie? Dan lijven we toch gewoon Borne in?

HENGELO/BORNE - Volleybal, handbal en nu ook squash. Het wordt allemaal op het hoogste niveau in Borne beoefend. Daar steekt Hengelo schril bij af. Ligt het aan het water? Of moeten ze in Borne harder vechten om het bestaan en zijn we in Hengelo een beetje te verwend?

