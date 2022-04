Werkzaamheden aan spoor in Hengelo legt treinverkeer vanaf eind april stil, klus moet kans op storingen verminderen

BurgerBe­lan­gen Hengelo belooft frisse wind, maar hoe moet het met de windmolens in Het Woolde?

HENGELO - De eerste stap op weg naar een nieuw college van B en W is gezet. In amper drie weken heeft informateur Stefan Kuks zijn eindverslag afgerond. Woensdagavond geeft hij daarop een toelichting. Wie gaat met wie? Dat is daarna de vraag.

13 april