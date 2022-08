Wie durft er nog te varen op het Twentekanaal, nu het water zo laag staat? ‘Die gok nemen we niet’

column Borne en het broze vertrouwen: straks moet de schutting nog plat

BORNE - Het vertrouwen is broos. En wordt alsmaar brozer. Maar hè, waarom zou Borne zich daar druk over maken? Er is geen plek waar het beter wonen is in Twente. Zegt Elsevier. En die kunnen we vertrouwen. Dat zegt de burgemeester zelf.

11:02