Wie verdient het meest een dak boven het hoofd: Hengelose jongeren of Oekraïense vluchtelingen?

Na de eerste spontane initiatieven om de Oekraïners op allerlei manieren te helpen, ontstaan er nu de eerste barstjes in het hulpfront. In Hengelo is zelfs een heuse protestactie gehouden, middenin het gemeentehuis nog wel. Het waren de antikrakers uit de wijk de Nijverheid die niet begrijpen dat ze plaats moeten maken voor vluchtelingen. Niet dat ze die een sloophuis en haard misgunnen, maar wat los je hiermee op als zij zelf op straat belanden? De wachtlijst bij Welbions is lang, loten voor een woning is als meedoen met de staatsloterij: de kans dat je een huis krijgt is minimaal.