Wie zijn de nieuwe wethouders van Hengelo? Marie-José, Hanneke en Jacqueline stellen zich voor

Rechter geeft gelegen­heids­dief Thomas U. (27) uit Hengelo laatste kans: ‘Besef goed, dit is een cadeautje!’

HENGELO/ALMELO - De gelegenheid maakt de dief. Dat gaat zeker op voor Thomas U. (27). Als hij iets van waarde ziet liggen, is er niet veel voor nodig voordat hij het meeneemt. Zo ook 24 januari dit jaar in Hengelo, als hij een laptoptas ziet liggen in een geparkeerde auto. Hij denkt maar aan één ding: ‘Die wil ik wel hebben.’ De eigenaar van de auto treft even later zijn auto met kapotgeslagen portierraam aan, de laptop is spoorloos.

13 mei