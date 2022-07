Wil Hengelo een supermarkt voor de armen? Of een supermarkt voor de rijken?

Boycot van Russen treft ook Hengelose hobbyrui­ter Kim

HENGELO - Kim van der Meer uit Hengelo rijdt alleen voor de lol en de eer. Maar de 18-jarige ruin Chupa Chups waarmee ze springt is eigendom van een Russische vriendin. Het paard was daarom niet welkom op het CSI in Ommen.

13 juli