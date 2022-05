Wonderlijke combinatie van onderdelen is de kracht van festival Krang Hengelo: ‘Dat relaxte hier, dat is wel lekker’

Terwijl een zoon zich met andere kinderen moe roeit op de vijver, doet een dochter samen met UT-studenten een paar experimenten. En pa en ma? Die praten bij met bekenden. Welkom op Krang. Of zoals Sandra Boots het verwoordt: „Dit festival is eigenlijk een grote reünie.” Het bewijs voor die woorden levert de Hengelose zelf: om de haverklap komt ze bekenden tegen en krijgt ze een hug. Een van die bekenden die ze op Krang is tegengekomen vindt ze wel erg leuk. „Ik heb even met hem gekletst en hoop op een voortzetting.”