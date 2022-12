Woningspeculanten taboe in drie Hengelose wijken, maar of dat voldoende is?

Column Kerst en Hengelo: niet bepaald een gouden combinatie

HENGELO - Kerst en Hengelo is niet echt een gouden combinatie. Hebben we op dat vlak een leuke traditie, wordt die vlotjes overboord gegooid. Geen grote kerstboom dit jaar in de binnenstad. Ja, er is dit weekend een kerstmarkt. Maar eerlijk zijn: wist u dat?

17 december