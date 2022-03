Woningzoekende jongeren moeten Hengelose antikraakpanden uit voor vluchtelingen: ‘Dit is krom’

Het was een uitkomst, een half jaar geleden. Na een vergeefse zoektocht naar woonruimte in Enschede kon Daniel Postuma eindelijk ergens terecht. Antikraak in Hengelo weliswaar, in een oud huis van de corporatie Welbions dat al in verval was en niet voor niets leegstond. Maar toch. Hij had wat. In elk geval tot het eind van dit jaar als de sloopkogel het met de grond gelijkmaakte. Dacht hij.