Woonkamer Zenderense Herna ruikt als een parfumerie: allemaal spullen voor Oekraïense vrouwen

Hengelose treft inbreker in slaapkamer aan: dader gaat er vandoor met sieraden

HENGELO - Een vrouw is op vrijdag 11 maart oog in oog komen te staan met een inbreker. Dit gebeurde rond 23.15 uur in de slaapkamer van haar woning aan de Sloetsweg 88 in Hengelo.

22 maart