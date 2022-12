Wordt 2023 het jaar van de vegetarische bitterbal? Kok Jan Huiskes uit Hengelo denkt van wel

update Man die overleed na botsing tegen medisch centrum in Hengelo werd eerst onwel, politieon­der­zoek afgesloten

HENGELO - Een personenauto is donderdag aan het eind van de middag door nog onbekende oorzaak tegen het Medisch Centrum Slangenbeek aan de Straatsburg in Hengelo gereden, nadat de bestuurder onwel werd. De man is kort daarna overleden, maar niet als gevolg van de botsing. Zo meldt de politie donderdagavond.

22 december