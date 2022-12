Zamboni-rijder George Bouret maakt ijsbaan in Hengelo zo glad als een spiegel

Met video Een hyena in je flatwoning? Knuffelen met een boa constric­tor? Ranger Rob legt in Hengelo uit waarom dat niet slim is

HENGELO - Een hyena houden in een flat. Of op bed knuffelen met een enorme wurgslang. Het gebeurt, weet Ranger Rob. In dierenzaak Jumper kwam hij zaterdag uitleggen waarom dat geen goed idee is. „Ik hou van alle levende wezens op aarde. Ook de kakkerlak.”

18 december