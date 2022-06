Zaterdagploeg ATC’65 kan op laatste speeldag zelfs nog kampioen worden

De zaterdagploeg van ATC’65 stond dit seizoen geen enkele keer bovenaan. Maar dat kan morgen zomaar anders zijn. Uitgerekend voor de laatste speeldag zit het team van trainer Rutger Voshaar op het vinkentouw voor de koppositie. En wie na de laatste speeldag de ranglijst aanvoert is, vanzelfsprekend, kampioen. Maar zo vanzelfsprekend is een eventuele titel voor ATC’65 niet. „Wij stonden lange tijd in de middenmoot. Eerst stond Daarlerveen bovenaan, nu is Juventa’12 koploper. Maar morgen kan het anders zijn. Natuurlijk hopen we dat Juventa’12 punten laat liggen tegen AVC Heracles”, zegt Voshaar aan de vooravond van de laatste speeldag. ATC’65 heeft één punt minder dan de koploper uit Wierden. Bij een zege thuis op Bornerbroek en puntenverlies van Juventa’12 tegen AVC Heracles is de club uit Hengelo kampioen. „Een gelijkspel is voor ons ook genoeg als Juventa’12 verliest. Ons doelsaldo is veel beter”, zegt Voshaar.