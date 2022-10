Zie de Hengelose ambtenaar maar eens in een rolstoel te krijgen: ‘Ik moet nu vergaderen’

Niet vergeten Jan Knippen­borg wijkt nooit van de zijde van Elise en Charles: ‘Boven en beneden, alles is een’

HENGELO - In deze rubriek staan we stil bij de Hengelose begraafplaatsen en de mensen die ze bezoeken. Aflevering 43, Deurningerstraat. Met haar man Charles haalt Elise Snijders zo weer haar vader Jan voor de geest. „Hij is altijd dichtbij.”

