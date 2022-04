Ziekenhuis ZGT in de bres voor alopecia-patiënten: ‘Er is vaak iets aan te doen’

Video + Poll Appen Twentena­ren in het verkeer? ‘Ik zie het gevaar niet, je slingert alleen een beetje’

Even snel een appje versturen achter het stuur. Veel Nederlanders maken zich er schuldig aan. Het gebruik van de mobiele telefoon in het verkeer is de afgelopen vijf jaar verder toegenomen. Kunnen Twentenaren de verleiding weerstaan?

7 april