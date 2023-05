Zijn technici zijn als de wegenwacht in machineland: bij pech zijn ze onderweg

Ontdekt op Google Borne verveelt nooit, ook niet als je in een rolstoel zit

Google Maps kent vele geheimen. Surfend over het net doe je opvallende vondsten. Zo heb je aan de Beerninksweg in Borne de stichting Rolstoelwandelgroep. Niet dat daar een clubhuis staat, maar hier woont bestuurslid Tonnie Vaarhorst. Woonzorgcomplex Het Dijkhuis is de plek waar ze samenkomen.