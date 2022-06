Zonneveld Boeldershoek Hengelo flink groter; Vattenfall wil investeren

Heruitgave Twentse Biebel half jaar vertraagd: ‘Er zitten veel inconse­quen­ties in wat betreft de spelling’

De heruitgave van de Biebel in de Twentse sproake is vertraagd. „Zeker een half jaar”, vertelt Kees Schafrat, directeur van de boekhandels Broekhuis. Samen met Herman Finkers had hij het initiatief genomen voor de herdruk van dit grote werk van Anne van der Meiden. „Ik had aangekondigd dat het voor Pinksteren zou verschijnen. Mensen vragen me ernaar. Helaas halen we het niet.”

