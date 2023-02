Zorgen Hengelose clubs over energieprijzen; twee organisaties geven noodsignaal af bij gemeente

Contactver­bod moet voorkomen dat Jeffrey uit Goor zijn vriendin om het leven brengt

Jeffrey W. uit Goor is door de rechtbank in Almelo veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 10 maanden voorwaardelijk voor ernstig huiselijk geweld. Maar erger voor de twee geliefden is het contactverbod, want dat betekent dat ze elkaar voorlopig niet mogen zien. W. heeft zijn partner stelselmatig mishandeld op momenten dat hij onder invloed van alcohol en drugs was.

8 februari