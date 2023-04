Zorgen over bedrijf dat 700.000 kuub water per jaar uit Hengelose bodem haalt: ‘Natuur kan zich niet aanpassen’

met stelling Hoogste aantal verkeersdo­den in 14 jaar in Nederland: aantal slachtof­fers Overijssel in één jaar bijna verdubbeld

In het Overijsselse verkeer vonden vorig jaar 63 mensen de dood: bijna een verdubbeling in vergelijking met het jaar daarvoor (34). Dat meldt het CBS vandaag op basis van de nieuwste cijfers. Die laten over de hele linie een alarmerend beeld zien: het aantal verkeersdoden was in veertien jaar niet zo hoog. Vooral fietsers op leeftijd blijken kwetsbaar.