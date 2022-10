Zoutwinner Nobian vermindert productie vanwege hoge energieprijzen

HENGELO – Zoutproducent Nobian heeft de productie dit jaar met tientallen procenten teruggeschroefd. Dat geldt voor Nobian als geheel, waar ook de zoutfabriek in Hengelo deel van uitmaakt.

De oorzaak ligt in onder meer de afnemende vraag vanuit de chemische industrie. Bedrijven in de chemie, die veel energie gebruiken, schroeven hun productie terug vanwege de hoge gas- en stroomprijzen. Het Financiële Dagblad meldt dat op het bedrijvencomplex Chemelot in Limburg, met zo’n zestig chemische fabrieken, dertig procent van de installaties stilligt.

Zout is een essentiële grondstof voor die chemiebedrijven, maar daar gebruiken ze nu dus minder van. Volgens een woordvoerder van Nobian is de productie mede daarom ‘met tientallen procenten’ gedaald. Overigens heeft ook de zoutfabriek van Nobian in Hengelo zelf te kampen met hogere energieprijzen.

Er wordt weliswaar gebruik gemaakt van stoom van afvalverwerker Twence, maar ook die prijs heeft een variabele component. Daarnaast heeft Nobian in Hengelo ook een eigen energiecentrale, maar die draait weer op gas. Linksom of rechtsom heeft het bedrijf dus te kampen met hogere energielasten.

Uit buitenland

De woordvoerder van Nobian wijst erop dat diverse producten die eerder door de chemiebedrijven werden geproduceerd, nu uit het buitenland worden gehaald omdat ze daar goedkoper gemaakt kunnen worden. Voorzitter Victor van der Chijs van ondernemersvereniging Deltalinqs in het Rijnmondgebied, noemt in het FD die situatie ‘ernstig’.

Ook Nobian zit met haar onderdeel Industrial Chemicals in het Rijnmondgebied. Volgens Van der Chijs, eerder voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Twente, hebben bedrijven daar vanwege de hoge energieprijzen moeite om te concurreren. Van der Chijs wijst erop dat Duitsland er tientallen miljarden voor uittrekt om bedrijven te steunen.

De woordvoerder van Nobian bevestigt die problematiek: „Het is in het belang van niet alleen Nobian, maar de hele chemiesector in Nederland, dat daarover het gesprek met de regering wordt gevoerd.”