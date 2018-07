Zwembond opent talentcentrum in Twentebad Hengelo

Opnieuw een ongeval op de kruising Vlierbes/Bornsedijk in Hengelo

13:39 HENGELO - Een jonge man is dinsdag aan het begin van de middag lichtgewond geraakt door een aanrijding met een personenauto. Dit ongeval gebeurde op de kruising van de Vlierbes met de Bornsedijk in Hengelo. Het is de tweede keer in korte tijd dat hier een ongeval plaats heeft. Een kleine twee weken geleden werd een jonge vrouw hier al van haar fiets gereden.