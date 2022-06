ATC’65 - ASV’57 3-1 (0-1). Stokman 0-1, Mulders 1-1, Gigengack 2-1, Fabels 3-1.

ATC neemt de plaats van ASV in de derde klasse in. De ploeg uit Hengelo won na een geweldige slotfase met 3-1. ASV was lange tijd de betere ploeg, maar moet volgend seizoen toch op een niveau lager acteren.

Na het nodige vuurwerk begon ATC beter aan de wedstrijd. De ploeg kreeg een aantal grote kansen, maar het lukte ATC niet om de score te openen. Na een drinkpauze kantelde de wedstrijd. ASV kreeg de overhand en dwong enkele goede kansen af. Lars Stokman van ASV wist de score wel te openen na een fout van ATC-doelman Arjan Haverkate. Hij maakte zijn fout voor de rust nog goed door zijn ploeg na de 1-0 op de been te houden. Ook na de rust was ASV lange tijd de bovenliggende ploeg. Een kwartier voor tijd kantelde de wedstrijd. Eerst hield Haverkate met een geweldige redding ASV van scoren af. Meteen daarna sloeg ATC wel toe. De ploeg uit Hengelo bleek conditioneel sterker. In de blessuretijd kwam ATC op voorsprong, waarna een heel hectische slotfase zich aandiende. Hierin schoot ATC de bal nog op de eigen lat, maar niet veel later besliste Jasper Fabels de wedstrijd.

,,We hebben van de laatste negentien wedstrijden er achttien gewonnen en een gelijkgespeeld. De collectiviteit is echt onze kracht. Niemand heeft dit seizoen geklaard en iedereen was tevreden. De spelers gunden elkaar het succes. De 3-1 vandaag was samenvattend voor de kentering in ons seizoen. Onze rechtsbuiten ging alleen op de keeper af en in de eerste wedstrijden zou hij die bal zelf gestift hebben of op doel hebben geschoten. Nu speelde hij de bal af en scoorden we’’, sprak trainer Rutger Voshaar van ATC. ,,Deze ploeg is echt klaar voor de derde klasse. We speelden eerder dit seizoen tegen De Zweef, een ploeg die is gepromoveerd naar de tweede klasse. Toen konden we redelijk partij bieden. Er zullen wel wat jongens doorstromen en er zal worden voorgeselecteerd. Van daaruit kan ATC bouwen en kijken of er nog een stap mogelijk is.’’

ASV degradeert na vier seizoenen in de derde klasse weer naar de vierde klasse. ,,We gingen na de zege op Barbaros met een goed gevoel deze wedstrijd in. Na de 1-1 werden we onrustig. Dit is een flinke domper. In de winterstop stonden we nog onderaan met zeven punten. Daarna hebben we een goede serie neer kunnen zetten. We kwamen net tekort om nacompetitie te ontlopen en dan vliegen we er nu uit. We hebben een jonge ploeg. De spelers hebben nog weinig meegemaakt en zaten er echt doorheen. Dat is ook wel weer het mooie van voetbal, want deze ervaring nemen ze voor altijd mee’’, sprak ASV-trainer Julian op den Dries.