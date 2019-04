Aan de jonge Czyborra hangt een prijskaartje

Volgens trainer Frank Wormuth is het hard, maar simpel: Lennart Czyborra is kapitaal voor Heracles, Bart van Hintum niet. „Bart is fit, gefocust en heeft ervaring en zit toch vaak op de bank. Hij is aan het eind van zijn carrière, aan hem gaan we niets meer verdienen. Dat is een moeilijke situatie, maar het hoort erbij. Dertigplussers zijn mentoren voor de jonge jongens.”