Aangeslagen Heracles-directeur Rob Toussaint: ‘Een enorme klap, maar we willen zo snel mogelijk terug naar de eredivisie’

Toussaint was de laatste maanden veelvuldig de kop van Jut bij een deel van de aanhang. „In de vijftien jaar dat ik nu hier ben, is dit mijn club geworden”, zegt hij. „Maar ik geen wegloper, ik ben strijdbaar. We gaan de komende een plan maken om direct terug te komen. Nee, dat plan hadden we nog niet. Daar moeten we nu met z’n allen de schouders onderzetten.”

Houden van de club

Toussaint noemt de degradatie een enorme klap. Technisch directeur Tim Gilissen heeft het over een mokerslag. De verslagenheid zaterdagavond in de catacomben bij Heracles is enorm. „Ik houd van deze club en van de mensen die hier werken en als je dan dit allemaal ziet…”, stamelt interim-trainer René Kolmschot, die al sinds 1986 in dienst is van Heracles. „Het moest een paar wedstrijden voor het einde heel gek lopen als we er niet in zouden blijven. En het is heel gek gelopen.”

Verstandig of niet?

„Het heeft ons dit seizoen niet meegezeten, maar je moet ook constateren dat het ons niet gelukt is om het voor elkaar te krijgen erin te blijven”, is Kolmschot eerlijk. „Of het achteraf verstandig is geweest om Frank Wormuth te ontslaan? Achteraf kun je daar over twisten, omdat het ons niet gelukt is om de ommekeer voor elkaar te krijgen. Achteraf was dat misschien niet verstandig, maar als iedereen tegen is”

BV-tjes

Aan de instelling van de spelers lag het zaterdagavond niet, zo had ook Kolmschot geconstateerd. „We deden het in de eerste helft prima, er was passie en we gingen er voor. 1-0 bij rust was ook prima en de kunst is dan om in het hoofd koel te blijven. Maar na de 1-1 zag je onbewust elf bv-tjes ontstaan. Ze verloren het koppie, omdat iedereen wel wist dat het over was.”