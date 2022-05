Aangeslagen Heracles moet vol aan de bak om degradatie uit Eredivisie te vermijden: ‘Dit is een deceptie’

Het is de ene mokerslag na de andere voor Heracles. Na de grafstemming zondagmiddag op Erve Asito, toen de nederlaag in de laatste competitiewedstrijd tegen Sparta Rotterdam voelde alsof de degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie al een feit was, klonk er in de aanloop naar de start van de play-offs om promotie/degradatie toch nog positiviteit rondom het aangeslagen team. Met het doorschuiven van assistent-trainer en Heracles-icoon René Kolmschot naar de plaats van de uit de laan gestuurde Frank Wormuth hoopte de club op het zogeheten ‘Korbach-effect’. De trainerswisseling, twee dagen voor de eerste ontmoeting in de halve finales van de play-offs, moet de ploeg extra energie geven.