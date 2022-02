Aanvallend onmachtig Heracles onderuit bij AZ

Het verlies was gezien het kwaliteitsverschil en de personele problemen bij Heracles geen al te grote verrassing. In Alkmaar ontbrak ook nog eens de creatieve middenvelder Luca de la Torre. De Amerikaan kampte de gehele week met een pijnlijke tand en was niet in staat te spelen. Ook Lucas Schoofs was er vanwege een heupblessure niet bij. Mede daardoor waren er voor het eerst basisplaatsen voor Justin Hoogma en de nieuwe Duitse middenvelder Anas Ouahim. Door de komst van Hoogma in het hart van de defensie hanteerde Heracles in de eerste helft een vijfmansdefensie.

Opvallend was verder dat Ruben Roosken speelde voor Giacomo Quagliata, die na negen gele kaarten op scherp staat. Met het oog op de belangrijke thuiswedstrijd van volgende week tegen PEC Zwolle wilde trainer Frank Wormuth geen risico met zijn heetgebakerde linkervleugelverdediger nemen.

Verwoestende uithaal

Zoals verwacht was AZ de dominerende partij, maar voor rust leverde het goed verzorgde positiespel nauwelijks gevaar op. De wedstrijd werd na 25 minuten opengebroken door een prachtige goal van Tijani Reijnders. Heracles kreeg de bal na een hoekschop niet weg, waarna de middenvelder verwoestend uithaalde: 1-0.

Springveer Laursen

Het was voor Heracles voor rust vooral een zaak van tegenhouden en daarom kwam de gelijkmaker na 41 minuten spelen ook uit de lucht vallen. Het was zelfs de eerste serieuze keer dat Heracles tot een goede aanval kwam. Neemt niet weg dat de treffer een fraaie was. Bilal Basacokoglu gaf de bal slim mee aan de opgekomen Roosken en uit zijn voorzet kopte Nicolai Laursen knap raak: 1-1. Imponerend was hoe hoog de Deen van de grond kwam, alsof hij werd gelanceerd.

Orde op zaken

De tweede helft was amper drie minuten oud of AZ had de voorsprong alweer te pakken. De Japanse rechtsback Suguwara mocht ongehinderd opstomen, gaf de bal strak voor, die door de Griekse spits Pavlidis van dichtbij werd binnengetikt: 2-1.

Wormuth had na rust het systeem met drie centrale verdedigers losgelaten, waardoor hij Hoogma naar het middenveld schoof. Daar kwam Heracles in de eerste helft constant een mannetje tekort en met het doorsturen van de verdediger hoopte de oefenmeester een oplossing te vinden voor het overal van de thuisploeg in de as. Het spelbeeld veranderde door die omzetting nauwelijks. AZ bleef de betere ploeg, maar verzuimde verder afstand te nemen.

Geen aanval

Heracles voetbalde in Alkmaar zonder angel. Spits Adrain Szöke liep zich een slag in de rondte, maar hij zag de bal zelden van dichtbij. Szöke werd twintig minuten voor tijd vervangen door de weer in genade aangenomen Sinan Bakis, maar zoals vaak was zijn entree lood om oud ijzer in de Almelose aanval. AL had dit keer ook te maken met collectieve aanvallende machteloosheid. Pas in de laatste minuten drong Heracles voor het eerst serieus aan. Het was te laat om nog een punt te kunnen stelen in Alkmaar.