Aanvaller Kada per direct weg bij Heracles

Aanvaller Tarik Kada (22) kwam in de zomer van 2016 over van Heerenveen naar Heracles maar kon in Almelo geen basisplek afdwingen. Afgelopen seizoen werd hij verhuurd aan FC Eindhoven. „Tarik had bij ons weinig uitzicht op speelminuten”, aldus technisch manager Mark-Jan Fledderus van Heracles. „Beide partijen leek het het beste om te kijken naar een oplossing. Die hebben we gevonden voor het sluiten van de transfermarkt, zodat hij vrij is op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging.”