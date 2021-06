Afzwaaiende Jan Smit (75) krijgt een nóg hogere onderscheiding van de KNVB

Hoe een dwaling van de scheids­rech­ter de Twentse derby om zeep hielp

9 mei Het had na afloop moeten gaan over een vurige burenruzie. Maar na FC Twente tegen Heracles (1-1) had iedereen het alleen maar over het rollende balletje van doelman Joël Drommel, de ontnomen penalty van FC Twente en de toegegeven fout van scheidsrechter Allard Lindhout.