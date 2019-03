Alexander Merkel speelt zich via Heracles weer in het nationale elftal van Kazachtstan

Hij zag het landnummer van Kazachstan en daarna een onbekend nummer oplichten op zijn telefoon. “Plus zeven”, zegt Alexander Merkel. De middenvelder van Heracles wist genoeg. Michal Bilek belde, oud-bondscoach van Tsjechië en sinds januari de trainer van Kazachstan. “We kennen elkaar nog niet. Hij nodigde me uit voor de nationale ploeg. Er spelen niet veel internationals buiten Kazachstan, dus ik ben blij dat ze bij me terecht zijn gekomen.”



Maar liefst vijf spelers van Heracles zijn volgende week waarschijnlijk op pad met een nationale ploeg. Mo Osman gaat naar Irak om met Syrië een vriendschappelijk drielandentoernooi te spelen. Brandley Kuwas vliegt met Curaçao naar het zonnige Antigua & Barbuda, Mats Knoester hoort morgen of hij bij Oranje onder 20 zit en Lennart Czyborra is opgenomen in de Duitse ploeg onder 20. Kristoffer Peterson is afgevallen bij Zweden, maar schopte het wel tot de voorselectie. Opmerkelijk is nog dat assistent-trainer Peter Reekers met Jong Oranje meegaat naar Spanje. Hij mag daar extra ervaring opdoen.



Voor Merkel is het toch wel de meest bijzondere uitverkiezing. Hij was al sinds 2015 niet meer geselecteerd en is opgetogen dat hij via Heracles weer in beeld is gekomen en er volgende week bij is. “Mijn ouders en ik zijn in Kazachstan geboren, alleen mijn zusje niet.”



Op zijn zesde verhuisde de hele familie naar Duitsland, ook ooms en tantes gingen mee. “Daar groeide ik op en staat mijn huis. Maar mijn bloed is Kazachs en daar ben ik trots op. Thuis hebben we altijd Russisch gesproken. Dat is mijn eerste taal.”