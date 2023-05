Almelose Jong PSV-er Jason van Duiven helpt Heracles aan koppositie in titelstrijd

Heracles is maandagavond dichter bij de titel in de eerste divisie gekomen. Zonder zelf te voetballen, heroverde de Almelose club de koppositie. Dat was te danken aan de 3-1 zege van Jong PSV op PEC Zwolle. Daarmee is de strijd om het kampioenschap volledig losgebarsten.

Het was Jason van Duiven die ‘zijn’ Heracles mede de eerste plaats in het klassement hielp. De Almeloër nam de eerste Eindhovense treffer voor zijn rekening (in de 36ste minuut) en gaf in de tweede helft een assist waaruit Jong PSV de 2-1 scoorde.

Beter doelsaldo

Met nog twee wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie te gaan, heeft Heracles de koppositie overgenomen van PEC Zwolle. Beide ploegen hebben na 36 gespeelde duels 79 punten veroverd. Het doelsaldo van Heracles (+56) is beter dan dat van de Zwollenaren (+53).

PEC Zwolle-trainer Dick Schreuder zag zijn ploeg de meeste kansen creëren, maar de spelers waren slordig in de afronding. In de 68ste minuut greep de oefenmeester in, hij wisselde liefst viermaal. Zes minuten later volgde nog een wissel.

Het hielp PEC niet, de achterstand op trainingscomplex De Herdgang in Eindhoven wisten de bezoekers niet meer ongedaan te maken. Tien minuten voor het eindsignaal schoot PEC-aanvoerder Bram van Polen nog tegen de paal. Ook topscorer Lennart Thy raakte het aluminium. In de extra tijd maakte Jong PSV een einde aan de Zwolse hoop, Simon Colyn zorgde voor de 3-1.

Restant programma

Heracles speelt vrijdagavond in Breda tegen NAC, PEC Zwolle ontvangt thuis Roda JC. In de laatste speelronde komt Jong Ajax in Almelo op bezoek en gaat PEC naar Helmond Sport.