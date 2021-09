Als het slangenmens Burgzorg begint te slalommen, is het oppassen geblazen

Cambuur na afstraf­fing gebroken? Niets van dat alles: Heracles verliest in Leeuwarden

23 september Heracles heeft de lijn van zondag niet doorgetrokken en verloor donderdagavond van Cambuur. In niets was te zien dat de thuisploeg nog maar een paar dagen eerder een flinke afstraffing had gekregen van Ajax: 2-1.