Amerikaanse belangstelling voor Pelupessy

ALMELO - Heracles-aanvoerder Joey Pelupessy staat in de belangstelling van New York City FC. De Amerikaanse club wil hem per direct overnemen.

Gaat Joey Pelupessy naar Amerika of blijft hij nog vier maanden in Almelo? Als het aan Heracles-directeur Nico-Jan Hoogma ligt blijft hij, als het aan New York City ligt maakt hij de oversteek. ,,We laten Joey in principe niet gaan’’, laat Hoogma weten. Dat de club uit de Major League Soccer belangstelling heeft voor de 24-jarige aanvoerder uit Nijverdal bevestigt hij.

Verbinder

New York City FC is een vrij nieuwe club, die in 2013 werd opgericht door Manchester City en de Amerikaanse honkbalclub New York Yankees. Sinds twee jaar komt de ploeg uit op het hoogste niveau in Amerika en Canada. Zij hebben al eerder geïnformeerd naar Pelupessy die bij Heracles een belangrijke rol heeft. ,,Joey is voor onze aanvoerder, een verbinder.’’

,,We willen het elftal bij elkaar houden’’, zegt Hoogma, die afgelopen zomer vijf basisspelers zag vertrekken en net ziet dat het team wat stabieler wordt. ,,In principe laten we hem dus niet gaan.’’ Die kleine opening houdt hij, omdat ‘het zo werkt in het voetbal’. Als de Amerikaanse club een vette transfersom op tafel ligt, ziet de wereld er weer anders uit.

Kuwas

,,Als ik het heb over het hele team bij elkaar houden, heb ik het ook over Brandley Kuwas’’, vervolgt Hoogma. De aanvaller beleefde een paar sterke eerste maanden in Almelo, maar viel de laatste wedstrijden tegen. Desondanks wordt hij gelinkt aan clubs in binnen- en buitenland. ,,Er is geen concrete belangstelling voor hem’’, zegt Hoogma. Kuwas zei eerder alle opties open te houden, maar het seizoen graag bij Heracles af te willen maken.