Armenteros maakt debuut in Amerika, assist Ruiz bij Sporting

TUKKERS ON TOURHet voetbalweekeinde zit erop. Niet alleen in Nederland, maar ook in de rest van de wereld. In de rubriek 'Tukkers on tour' volgen we oud-spelers van FC Twente, Heracles en andere bekende voetballers uit de regio, die tegenwoordig in het buitenland spelen.

Deze week aandacht voor de prestaties van Bryan Ruiz, Samuel Armenteros en Robin Gosens.

Assist

Bryan Ruiz, topscorer in het kampioensjaar van FC Twente, speelt tegenwoordig bij Sporting Lissabon in Portugal. Afgelopen weekeinde stond voor Ruiz de topper tegen Porto op het programma. La Comadreja (de wezel) was in die topper belangrijk voor zijn ploeg: Ruiz leverde namelijk de assist bij de goal van Leao. Het bleek echter niet genoeg voor Sporting: Porto won met 2-1 en deed met die overwinning goede zaken in de titelstrijd. Porto gaat nu alleen aan kop met een voorsprong van drie punten op Sporting.

Volledig scherm Bryan Ruiz gaat het luchtduel aan met Porto-verdediger Ivan Marcano. © AFP

Geen wedstrijd

Robin Gosens, voorheen speler van Heracles Almelo, kwam afgelopen weekeinde niet in actie met Atalanta Bergamo. De wedstrijd werd uitgesteld wegens het overlijden van Fiorentina-aanvoerder Davide Astori. Hij werd zondagochtend dood aangetroffen in zijn hotelkamer. De centrale verdediger is 31 jaar geworden en waarschijnlijk in zijn slaap overleden. Gosens had zich al voorbereid met Atalanta op de wedstrijd tegen Sampdoria, maar de Italiaanse voetbalbond besloot zondag alle wedstrijden in de Serie A uit te stellen.

Eerste speelminuten in Amerika

Het heeft even geduurd, maar voormalig Heracles-spits Samuel Armenteros heeft afgelopen weekeinde zijn eerste speelminuten gemaakt voor het Amerikaanse Portland Timbers. Armenteros kwam tegen Los Angeles Galaxy ruim een kwartier voor tijd in het veld voor Andy Polo. Hij kon de 2-1 achterstand niet meer ombuigen. Vorige maand kwam Armenteros over van het Italiaanse Benevento, maar tot afgelopen weekeinde kwam de spits nog niet tot speelminuten.

Armenteros leek eind januari op huurbasis naar FC Utrecht te gaan, maar de spits mag in een seizoen niet voor drie verschillende clubs spelen. Omdat Portland Timbers afgelopen maand aan een nieuw seizoen in de MLS (Amerikaanse profcompetitie) begon, kreeg Armenteros wel groen licht van de FIFA voor deze overstap. Hij zal tot december 2018 worden verhuurd aan Portland Timbers. Armenteros ligt nog tot de zomer van 2020 onder contract bij Benevento, de hekkensluiter in de Serie A. Daar scoorde Armenteros het afgelopen halfjaar één keer in negen optredens.