Armoedig Heracles Almelo verliest nipt in Venlo

Al binnen twee minuten noteerde de thuisploeg de eerste kans van de wedstrijd. Oussama Darfalau mocht aanleggen voor een schot, maar schoot naast. Ook John Yeboah was in de openingsfase een plaag voor de Heracles-defensie. Desondanks nog zonder succes.

Schorsing Pröpper

1-0 (en bijna 2-0)

Heracles had het de gehele wedstrijd moeilijk. De 1-0 kwam na twintig minuten dan ook niet als een verrassing. Na een voorzet vanaf links kon Mo Osman in het strafschopgebied de bal twee keer niet goed wegwerken. Dat leidde de 1-0 in. Danny Post haalde uit en schoot raak. Na de aftrap had VVV zelfs meteen de 2-0 op de schoen. Pröpper verloor een duel met Yeboah, waardoor Darfalou aan de bal kwam. Laatstgenoemde schoot, oog-in-oog met Janis Blaswich, keihard op de kruising.