AZ is de allergrootste angstgegner voor Heracles: acht nederlagen op rij

De voorspelling is niet gestoeld op een voorgevoel, maar op de feiten. AZ won voor gisteren ook de laatste zeven wedstrijden van Heracles en scoorde daarin maar liefst 31 keer. Dat is een gemiddelde van 3,9 doelpunten per ontmoeting en dat is heel veel. In Alkmaar werd het dit seizoen al 5-0. Nog niet heel lang geleden won AZ met 6-3 in Almelo.