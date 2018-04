Baas: 'Gestreden voor punt en dan valt-ie best lullig'

AMSTERDAM – Hij speelde een degelijke wedstrijd. Roland Baas pakte bijna een punt met Heracles in de Johan Cruijff Arena. Maar uiteindelijk trok Ajax, via David Neres, alsnog aan het langste eind. “We dachten: misschien hebben ze hun dag niet”, klonk het bij de centrumverdediger.

Ajax reeg de kansen in eigen stadion aaneen, maar Heracles hield lang stand. Tot de 62e minuut. David Neres scoorde, op randje buitenspel. De vlag bleef omlaag, de Braziliaan werd matchwinner. “We hebben gestreden voor een punt, dan valt-ie best lullig en heb je eigenlijk voor niks gestreden”, klonk het bij Baas tegenover Fox Sports. “We stonden best goed. Ze kregen veel goede kansen, maar ze gingen er niet in. Het ging lekker, totdat Neres scoorde. We dachten: misschien hebben ze hun dag niet.”

Zelf bleef Baas ook goed overeind tegen Ajax. “Ik strijd iedere wedstrijd. Ik gooi meer strijd in de ploeg, dan dat ik kan voetballen. Maar ook daarmee probeer ik m’n steentje bij te dragen”, zegt de 22-jarige Groninger nuchter.

Nieuwe club

Dat steentje bijdragen: dat moet volgend seizoen bij een andere club. Frank Wormuth, de nieuwe trainer van Heracles, ziet het niet zitten in Baas. Zijn aflopende contract werd niet verlengd. “Het verbaasde mij ook, maar dat is een keuze die de trainer maakt”, zegt Baas. “Het was lastig, ik zat er even doorheen. Ik zag ‘m ook niet aankomen, zoals veel mensen. Dat maakt het lastig. Ik heb zo goed m’n best gedaan, me in het elftal geknokt en dan krijg je het deksel op de neus.”