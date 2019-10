Bakboord blij met nieuwe kans: ‘Ik heb mijn stinkende best gedaan’

Bakboord keek met een goed gevoel terug op zijn rentree in de basis. ‘‘Een verdiende 2-0 zege. We stonden compact, we zijn niet in de problemen gekomen.’’

Stinkende best

De 20-jarige geboren Amsterdammer baalde dat hij er de afgelopen weken naast stond, maar hij knokte zich goed terug. ‘‘Ik had een goede voorbereiding gedraaid. Dat je dan na een paar wedstrijden op de bank wordt gezet is natuurlijk jammer. Maar zaak is dan te blijven strijden voor je plek. Dat heb ik gedaan. Ik heb mijn stinkende best gedaan in het tweede en dat heeft de trainer gezien. Hij kwam deze week naar mij toe en zei dat ik weer mocht spelen. Daar was ik heel blij mee.’’

‘De nul’