Bakis of Szöke of toch Armenteros in de spits tegen PEC Zwolle?

PODCAST DE BALLEN VERSTAND ‘Neemt Rai Vloet in zijn val nog meer mensen mee?’

ALMELO/ENSCHEDE - Het was het weekend waarin Heracles opnieuw wereldnieuws was in Nederland. De Almelose club ging diep door het stof in de zaak Rai Vloet, die van nieuwe wendingen aan elkaar hangt. In de Podcast De Ballen Verstand worden de bizarre dagen op Erve Asito nog eens nader besproken, en beschouwd. Over een draaikolk van ellende.

24 januari