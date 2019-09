Ballenjongen Heracles toont sublieme techniek: ‘Meteen vastleggen’

Heracles-spe­ler Amissi niet naar WK

10 september ALMELO - Heracles-speler Mohamed Amissi weet nu al dat hij in 2022 niet aanwezig is op het WK met zijn land Burundi. Amissi verloor het tweeluik met Tanzania. Nadat beide duels in 1-1 waren geëindigd, viel de beslissing vanaf de strafschopstip.