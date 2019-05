Bart van Hintum weg bij Heracles: ‘Ik mis wat waardering’

Je speelde in twee seizoenen 31 officiële wedstrijden voor Heracles. De club wil graag met je verder, maar toch ga je weg. Hoe zit dat?

"Ik kreeg een contract voor één en twee seizoenen aangeboden, maar het verschil in wat Heracles me biedt en wat ik graag wil, is niet te overbruggen. Een contract voor een seizoen wilde ik niet. Stel dat ik maar vijf wedstrijden speel en volgend seizoen een transfer moet maken, dan ben ik en een jaar ouder en heb ik amper gespeeld, dat komt voor de buitenwereld niet goed over. Twee seizoenen had ik wel zien zitten. Dan had ik een mentorrol gekregen en me vast kunnen richten op mijn maatschappelijke carrière. Maar we zijn er niet uitgekomen."