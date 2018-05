Bas Dost slachtoffer na bizarre confrontatie met eigen supporters Sporting

cijferspel Dit zijn de cijfers van Heracles in het afgelopen seizoen

8 mei ALMELO - Heracles eindigde dit seizoen op een tiende plaats in de eredivisie. In het laatste seizoen van John Stegeman als hoofdtrainer van Heracles was de ploeg ijzersterk in thuiswedstrijden, maar won het slechts twee keer in uitwedstrijden. Hoe zien de andere achterliggende cijfers van Heracles eruit?