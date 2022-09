Basacikoglu verruilt Heracles voor Turkse club

Doelpuntma­ker Vejinovic na fraaie vrije trap: ‘Had kippenvel op m’n armen’

ALMELO - Hij was misschien wel dé man van de wedstrijd. Met een fraaie rake vrije trap bracht Marko Vejinovic vrijdagavond het stadion in extase en gaf hij zijn rentree bij Heracles extra glans. „Dit is een heerlijk begin”, sprak de middenvelder na afloop over de 4-0 zege op ADO Den Haag.

6 augustus